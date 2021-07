(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Con la pubblicazione della versione

audio del libro-formazione ‘Generazione V’ (edito da Paesi

Edizioni), scritto da Guido Rasi, ex direttore dell’Ema

(l’Agenzia europea per i medicinali) e direttore scientifico di

Consulcesi, dedicato ai professionisti sanitari, prosegue

l’aggiornamento professionale promosso dalla stessa Consulcesi.

Il libro “Generazione V” è stato lanciato poco più di un mese fa

ed è uno strumento di aggiornamento professionale già

accreditato presso Agenas per i professionisti sanitari, aziende

ospedaliere e industria farmaceutica. Ma è anche un saggio

rivolto a tutti coloro che stanno ancora cercando una bussola

per orientarsi nel caos di questa pandemia. Nel libro di Rasi si

affrontano gli argomenti del rispetto del diritto alla salute e

delle libertà individuali in tempi di crisi sanitaria, economica

e sociale, e del rapporto tra scienza e informazione.

“Con l’audiolibro del professor Rasi – spiega il presidente di

Consulcesi, Massimo Tortorella – si apre un nuovo percorso

formativo al passo con le esigenze del personale sanitario e con

le più innovative modalità di fruizione”. (ANSA).



Fonte Ansa.it