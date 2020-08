(ANSA) – PESCARA, 19 AGO – Sette nuovi casi di coronavirus in

Abruzzo. Quattro riguardano giovani tra i 19 e i 28 anni. In

aumento gli attualmente positivi, che sono sono 265. Dopo

settimane cresce il numero delle persone in terapia intensiva,

che passa da uno a due. Il totale dei casi registrati

dall’inizio dell’emergenza è pari a 3.577. I guariti sono 2.840.

Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano

decessi dal 28 luglio.

Tre dei nuovi casi riguardano la provincia di Pescara: un

19enne di Tocco da Casauria – si tratta del quinto ragazzo del

gruppo rientrato da Malta, gli altri quattro erano già risultati

positivi nei giorni scorsi – un 28enne di Spoltore e un 47enne

originario di San Giovanni Teatino (Chieti) ma domiciliato nel

capoluogo adriatico. Due, emersi entrambi da tracciamento dei

contatti, riguardano l’Aquilano: un 19enne dell’area peligna e

un 61enne della Marsica. Due riguardano il Chietino: un 22enne e

un 84enne, entrambi di Francavilla al Mare.

Del totale dei casi positivi, 307 sono residenti o

domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 888

in provincia di Chieti (+2), 1653 in provincia di Pescara (+3),

696 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e uno per il quale

sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall’inizio

dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 143.041

test. (ANSA).



Fonte Ansa.it

