La Fondazione Teatro Massimo e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali

riuniti – Villa Sofia Cervello” hanno stipulato una convenzione

per l’esecuzione di un programma di monitoraggio e controllo

dell’eventuale diffusione del Coronavirus tra i lavoratori del

Teatro. La campagna di monitoraggio vuole offrire a tutti i

dipendenti le migliori garanzie per lavorare in condizioni di

massima sicurezza. Sarà effettuato l’esame sierologico con

prelievo venoso per la ricerca di anticorpi e in caso positivo

anche il tampone faringeo. “Il Teatro deve confermarsi un luogo

sicuro, per il pubblico che assiste agli spettacoli e per tutti

coloro che lavorano qui ogni giorno” – afferma Francesco

Giambrone, Sovrintendente del Teatro – “La prevenzione e

l’attenzione ai comportamenti individuali, il rispetto delle

norme di distanziamento e l’igiene dei luoghi che condividiamo

sono gli strumenti più efficaci per prevenire il contagio.

Abbiamo profondamente modificato l’assetto del Teatro e abbiamo

reso possibile l’esecuzione di opere e concerti in sicurezza. Il

supporto dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti – Villa

Sofia Cervello” e lo screening dei lavoratori sono un ulteriore

passo per salvaguardare la sicurezza di tutti”.

L’esecuzione dei test sierologici è in corso nella sede della

Fondazione in Piazza Aragonesi.

Walter Messina, direttore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo – sottolinea: “In un

momento emergenziale come quello attuale, in cui spicca la

necessità di fare rete, questa sinergia permette all’Ospedale di

abbracciare, oltre la tradizionale vocazione assistenziale, di

cura, in chiave innovativa, anche i profili di prevenzione,

supportando un Ente di particolare rilievo culturale e di

strategico valore per il territorio”. (ANSA).



