(ANSA) – VERONA, 31 AGO – Partirà dal 7 settembre anche a

Verona, in collaborazione con l’istituto Spallanzani, la

sperimentazione sull’uomo di Grad-CoV2, il candidato vaccino

italiano contro il virus del Covid-19. Il Centro ricerche

cliniche dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di

Verona, in preima linea con studi e ricerche fin dall’inizio

dell’emergenza sanitaria, è stato infatti chiamato a dare il suo

contributo sia nella definizione del protocollo di studio che

nella realizzazione della fase clinica del vaccino. “Questo

avverrà con i primi 70 volontari – ha detto il governatore del

Veneto, Luca Zaia – E’ una sperimentazione che vede la regia

dell’Ateneo di Verona, quindi attenderemo i dati”.

l vaccino, realizzato e brevettato dalla italiana ReiThera,

ha superato i test pre-clinici sia in vitro che in vivo su

modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta

immunitaria indotta e il buon profilo di sicurezza, ottenendo

l’approvazione alla fase 1 della sperimentazione sull’uomo da

parte di Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del

Farmaco e Comitato Etico Nazionale. (ANSA).



