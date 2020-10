(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Alcune delle fake news che sono

emerse sul Covid-19 sono considerate credibili da una fetta

consistente della popolazione, e dove la percentuale che crede

alle ‘bufale’ cresce, sale anche quella di chi è scettico nei

confronti dei vaccini. Lo afferma uno studio condotto in cinque

paesi, Gran Bretagna, Usa, Irlanda, Spagna e Messico, pubblicato

dalla rivista Royal Society Open Science.

I ricercatori dell’università di Cambridge hanno raccolto

dati su survey già esistenti nei diversi paesi e condotto delle

interviste a campioni selezionati chiedendo il giudizio su

diverse ‘fake’ sul Covid. Quella che ha preso più piede sembra

essere la falsa notizia che il virus sia sfuggito da un

laboratorio di Wuhan, ritenuta credibile dal 22% degli

intervistati in Usa e Gran Bretagna ma dal 37% in Spagna. A

seguire c’è la bufala che la pandemia sia una cospirazione per

aumentare le vaccinazioni nel mondo, creduta dal 22% dei

messicani, dal 18% di irlandesi, statunitensi e spagnoli e dal

13% dei britannici. Il legame con il 5G del virus è credibile

invece per percentuali che vanno dall’8% in Usa e Gran Bretagna

al 16% in spagna er Messico. In generale, notano gli autori,

all’aumentare dell’età diminuisce la sensibilità alle ‘fake’,

fatta eccezione per il Messico dove il trend è opposto. “Alcune

affermazioni cospirazioniste sono viste come credibili da

porzioni consistenti del pubblico – afferma Sander van der

Linden, coautore dello studio -. Abbiamo trovato anche un chiaro

legame tra il credere a queste teorie e l’esitazione su

qualsiasi futuro vaccino”. Nel dettaglio, un aumento di un punto

nella ‘scala di credibilità’ elaborata dai ricercatori, che va

da uno a sette, corrisponde ad un calo intorno al 25% della

propensione a vaccinarsi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram