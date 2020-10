(ANSA) – PARIGI, 06 OTT – Sono stati 10.489 i nuovi positivi

in Francia nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 66 i decessi

da ieri, 62 negli ospedali e 4 nei reparti di rianimazione. Lo

rende noto Santé Publique.

A preoccupare è soprattutto il numero dei letti in rianimazione

occupato da malati Covid, ormai a quota 1.426 (11 in più del

totale di ieri). A Parigi in particolare, la quota di pazienti

Covid in rianimazione ha superato il 40%. (ANSA).



Fonte Ansa.it

