(ANSAmed) – BELGRADO, 19 AGO – Resta alta la curva dei

contagi in Kosovo, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati

162 nuovi casi di coronavirus su 470 test effettuati. Come

riferiscono i media regionali, da ieri vi sono stati altri nove

decessi. Da inizio epidemia i contagi sono stati 11.848, le

vittime 425. Il Kosovo, che ha circa 2 milioni di abitanti, è

fra i Paesi i cui arrivi in Italia sono interdetti. (ANSAmed)

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram