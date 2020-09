(ANSAmed) – BELGRADO, 15 SET – Nei Balcani resta la Romania

il Paese con il bilancio più pesante per l’epidemia da

coronavirus. Nelle ultime 24 ore in tale Paese si sono

registrati 1.111 nuovi contagi e 51 decessi, mentre si mantiene

alta la curva dei contagi da coronavirus in Bosnia-Erzegovina e

Montenegro. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati in

Bosnia-Erzegovina sono stati 292, con 10 decessi, e i totali

saliti rispettivamente a 22.179 e 699. Il Montenegro, che in

giugno aveva dichiarato conclusa l’epidemia dopo 28 giorni

consecutivi di zero casi e zero decessi, è interessato da una

forte ripresa dei contagi al pari degli altri Paesi della

regione. Da ieri i nuovi casi sono stati 161, due i morti. La

Croazia, che nei giorni scorsi ha registrato punte di oltre 300

casi al giorno, ha avuto da ieri 151 nuovi contagi e tre morti,

che hanno portato i totali a 13.749 e 230 da inizio epidemia. In

Bulgaria i contagi nelle 24 ore sono stati 143 (18.061 in

tutto), con nove decessi (729), mentre la Slovenia ha fatto

registrare 82 nuovi casi senza nuovi decessi, la Serbia 74 casi

e due vittime, il Kosovo 71 contagi. (ANSAmed).



