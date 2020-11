(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Eli Lilly e Incyte hanno annunciato

oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha

rilasciato l’autorizzazione per l’uso di emergenza (Eua) di

baricitinib, un farmaco originariamente usato contro l’artrite

reumatoide, da utilizzare in combinazione con remdesivir in

pazienti adulti e pediatrici ospedalizzati di età pari o

superiore a due anni con Covid-19 sospetto o confermato in

laboratorio che richiedono

ossigeno supplementare, ventilazionemeccanica invasiva o ossigenazione extracorporea a membrana.“Sin dall’inizio della pandemia Covid-19, Lilly si èimpegnata a trovare potenziali trattamenti per aiutare lepersone in tutto il mondo colpite da questo virus – spiega DavidA. Ricks, Presidente e ceo di Lilly -. Il riconoscimento odiernodella Fda per baricitinib fa si chè questo sia la secondaterapia Lilly a ricevere un Eua, dopo quella recentementeottenuta per l’anticorpo neutralizzante per i pazienti nonospedalizzati ad alto rischio, aumentando quindi il numero diopzioni di trattamento per i pazienti COVID-19 iìnei diversistadi della malattia. Questa è una pietra miliare importanteper i pazienti ospedalizzati con ossigeno, poiché baricitinibpuò aiutare ad accelerare il loro recupero “. (ANSA).

