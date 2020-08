(ANSA) – CAGLIARI, 21 AGO – “La Sardegna non ha mai avuto una

circolazione virale autoctona, tutti i casi registrati sono di

importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in

cui vi sono focolai attivi ben noti e riconosciuti”. Lo ha

ribadito il governatore Christian Solinas, respingendo le accuse

di Sardegna “Isola di untori”. “I sardi hanno fatto grandi

sacrifici per preservare l’immunità virale nell’isola, avevamo

raggiunto una condizione pari a zero, ora la ripresa dei contagi

è dovuta alla circolazione senza controlli purtroppo adottata da

questo governo”. (ANSA).



