(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Per il quarto giorno consecutivo sono

in aumento le persone ricoverate in terapia intensiva causa

coronavirus in Italia. Lo si evince dai dati del Ministero della

Salute, che aggiorna a 94 il numero delle terapie intensive, 8

in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 7.

Scende considerevolmente il numero di tamponi eseguiti nelle

ultime 24 ore: 58.518, oltre 20mila in meno rispetto al giorno

precedente (81.723). La Regione che registra l’aumento maggiore

è la Campania con 184 casi, seguita dal Lazio (+148) e dalla

Lombardia (+135). Le uniche due regioni senza alcun caso sono

Basilicata e Molise. Le persone attualmente positive al Covid-19

in Italia sono 26.078, di cui 94 in terapia intensiva, 1.288

ricoverati con sintomi e 24.696 in isolamento domiciliare.

(ANSA).



