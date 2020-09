(ANSA) – WASHINGTON, 28 SET – “Siamo sulla buona strada per

fornire il vaccino in tempi record” contro il coronavirus: lo ha

detto il presidente Donald Trump in una conferenza stampa alla

Casa Bianca. Il presidente ha riferito inoltre che il livello di

ospedalizzazione è al punto più basso da marzo. (ANSA).



