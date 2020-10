(ANSA) – VENEZIA, 04 OTT – Continua a crescere su ritmi

preoccupanti il numero dei contagi da Coronavirus in Veneto.

Oggi sono 261 i nuovi infetti, per un dato complessivo di 28.624 dall’inizio dell’epidemia. C’è anche un vittima, che porta il

numero totale delle vittime a 2.194. Lo afferma il bollettino

della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.509,

dei quali 2.693 positivi.

Crescono i ricoverati nei reparti non critici, 250 (+8),

mentre sono 29 (+1) i pazienti nelle terapie intensive. (ANSA).



Fonte Ansa.it

