(ANSA) – WASHINGTON, 05 OTT – Nuove linee-guida dei Centri

per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) sulle

modalita’ di contagio del Covid-19 e quindi sulle attenzioni da

seguire per prevenirlo.

Oggi, i Centri ammettono che “alcuni rapporti scientifici

hanno riscontrato la trasmissione – sia pure non comune – del

Sars-Cov-2 quando persone erano oltre le distanze consigliate,

ossia a 2 metri e piu’ di distanza. Contagi si sono inoltre

registrati anche poco dopo che persone positive erano uscite da

poco da una stanza”. “Cio’ – affermano gli esperti – e’ avvenuto

in luoghi chiusi ed in aree poco ventilate in cui si svolgevano

attivita’ come cantare, fare esercizio fisico e respirare

pesantemente che hanno contribuito all’emissione di particelle

aerosol portatrici del coronavirus”.

I Cdc erano stati al centro di polemiche per aver pubblicato

alcune valutazioni una decina di giorni fa – sempre sulla

trasmissibilita’ del Covid-19 -immediatamente ritirate: secondo

molti a causa di pressioni politiche.

Oggi gli esperti ribadiscono di ritenere “che sia piu’

probabile infettarsi il piu’ a lungo ed il piu’ vicino si sta ad

una persona malata o portatrice del virus”.

