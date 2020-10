(ANSA) – BRUXELLES, 05 OTT – “Il risultato dell’ultimo test

al Coronavirus per la presidente della Commissione europea,

Ursula von der Leyen, è negativo”. Lo annuncia il portavoce

dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, su Twitter. Tuttavia,

prosegue Mamer, la presidente “osserverà l’auto-isolamento fino

alla fine della giornata di domani, come previsto dalle regole

per la sicurezza della salute” (ANSA).



