(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Le ricerche su Google possono

predire dove scoppieranno nuovi focolai di Coronavirus,

anticipandoli anche di 16 giorni rispetto alla data in cui sono

ufficialmente scoperti e segnalati: lo suggerisce uno studio

pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings da esperti

della Mayo Clinic di Rochester. “Il nostro studio dimostra che

ci sono dati presenti su Google Trends (il programma che

analizza l’andamento nel tempo delle parole chiave sulle

ricerche Google) che precedono i focolai e questi dati

potrebbero essere usati per localizzare i focolai e allocare

tempestivamente le risorse (tamponi, personale specializzato,

misure di protezione e farmaci)” per gestire questi nuovi punti

epidemici, spiega l’autore. Analizzando i dati di Google

Trends, continua, “abbiamo scoperto di essere in grado di

trovare fattori predittivi di nuovi focolai, sulla base di

parole chiave” usate nelle ricerche Google dagli utenti della

rete. (ANSA).



