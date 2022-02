Uno dei problemi clinici più seri e frequenti negli anziani sono le cadute. Dovute spesso ad

equilibrio instabile, le cadute causano tassi di mortalità elevati e portano ad un accesso

prematuro nelle RSA limitando la mobilità. Secondo studi recenti 1 , gli anziani cadono nel

48% dei casi fuori casa, mentre in casa gli ambienti più a rischio sono la cucina, la

camera da letto, le scale e il bagno. Una soluzione per far fronte al problema può essere il

bracciale Seremy, dispositivo salvavita perfetto per monitorare la

salute degli anziani e intervenire anche in caso di incidenti domestici.

Le cadute non sono un fenomeno quindi da trascurare, basti pensare che negli USA la

caduta è la settima causa di morte tra le persone di età superiore ai 65 anni. Una volta

che la persona anziana cade la prima volta aumenta il rischio di cadere nuovamente.

“Nella maggior parte dei casi la caduta causa lesioni come la frattura del femore o dell’anca,

favorita dall’osteoporosi che aumenta la porosità e la fragilità delle ossa. Per questo gli

anziani hanno paura di cadere, una paura che aumenta le cadute per la preoccupazione di

fare normali attività e per la perdita di fiducia in se stessi” spiega Lara Demetri,

Responsabile Commerciale di Seremy.

La causa della caduta risiede in condizioni fisiche che compromettono mobilità o equilibrio,

pericoli ambientali e situazioni pericolose. Tra le cause più frequenti ci sono il morbo di

Parkinson, i disturbi della vista e i rischi dati da tappeti e cavi sul pavimento anche se la

condizione fisica è l’elemento che ha un effetto maggiore sul rischio di caduta rispetto alla

componente ambientale.

Le persone cadono anche per non avere notato in tempo un pericolo ambientale, che nella

maggior parte dei casi coinvolge un’illuminazione inadeguata, tappeti a terra, pavimenti

scivolosi, cavi elettrici, prolunghe oppure oggetti sulla superficie calpestabile, marciapiedi

irregolari e cordoli rotti o ancora scarsa conoscenza dell’ambiente circostante.

Un algoritmo intelligente per riconoscere le cadute

Il bracciale smart Seremy rileva automaticamente le cadute degli anziani e invia un allarme

immediato a tutti i familiari caregiver che hanno installato l’App relativa (disponibile per

Android e iOS) sul proprio smartphone.

Seremy integra al suo interno diversi sensori (accelerometro, giroscopio, magnetometro etc.)

per catturare ed analizzare in tempo reale i movimenti fisici dell’utente e determinare se si

verifica un impatto al suolo grave, corrispondente ad una caduta da segnalare

automaticamente, senza intervento manuale dell’utente.

“Inoltre, per poter distinguere le vere cadute dalle normali attività quotidiana, abbiamo

utilizzato sofisticate tecniche di Machine Learning, addestrando e raffinando continuamente

l’algoritmo con migliaia di eventi provenienti quotidianamente da oltre 10.000 utenti reali e da

oltre 1.000 test ripetuti nei nostri laboratori” conclude Lara Demetri.