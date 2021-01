Sono 10.593 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 541. Effettuati 257.034 test per il coronavirus (molecolari e antigenici) in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 143.116. Il tasso di positività è ora al 4,1% (ieri era al 5,98%, è in calo quindi dell’1,9%).

Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva: sono 49

Advertisements

Advertisements

in meno nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 162. In totale in rianimazione ci sono 2.372 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.355 pazienti, anche in questo caso in calo di 69 unità rispetto a ieri.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram