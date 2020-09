(ANSA) – TRIESTE, 05 SET – “Sul Covid-19 c’è stata una

risposta straordinaria dal punto di vista dei numeri e della

qualità. Non ci sono mai stati tanti studi clinici, tante

ricerche di base su una sola malattia in così poco tempo nella

storia dell’umanità. Compreso quanto sviluppato a Trieste con il

protocollo di trattamento delle forme più gravi di polmonite da

Covid-19”. Questo il commento di Marco Confalonieri, direttore

della struttura complessa dell’Azienda Sanitaria Giuliana

Isontina e docente di malattie dell’apparato respiratorio

dell’Università di Trieste, che ha organizzato l’incontro

odierno, nell’ambito di Esof 2020, incentrato sulle “Esperienze

dell’ondata di crisi pandemica e risposte guidate dalla

ricerca”.”In sei mesi per il Covid-19 si è fatto quasi quattro

volte in più, in termini di ricerche e di studi pubblicati,

rispetto a quanto fatto per una malattia che merita attenzione

come la Sla”.

Il panel, moderato da Sergio Paoletti, presidente di Area

Science Park, ha visto la partecipazione del direttore del

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute

dell’Università di Trieste, Nicolò de Manzini, di Mauro Giacca,

docente sia dell’Università di Trieste che del King’s College di

Londra e, da remoto, di Gerard Criner dell’Università Temple di

Filadelfia che è stato uno dei centri americani maggiormente

coinvolti, sia dal punto di vista dell’assistenza medica che

della ricerca applicata al letto del malato, Patrick Maxwell,

direttore del Campus biomedico dell’Università di Cambridge, e

di Philippe Buchy, direttore scientifico della ricerca GSK da

Singapore, all’opera per la scoperta di un nuovo vaccino

efficace contro il coronavirus.

Si è parlato dell’esperienza di Trieste, ossia del protocollo

che, come spiegato da Confalonieri “è a base di cortisonico a

basse dosi prolungate in infusione, ideato e attuato dalla

struttura complessa della Pneumologia di Cattinara a Trieste”,

che ha visto la partecipazione di 14 Centri italiani, tra cui

Ospedale Sacco di Milano, l’Istituto Spallanzani di Roma, ol

Policlinico di Padova, l’ospedale di Udine, “che ha dimostrato

di ridurre del 71% il rischio di mortalità. Protocollo – è stato

detto durante il panel – che ha preceduto quello del grande

studio britannico Recovery Trial, che ha coinvolto 176 ospedali

del Regno Unito, dimostrando definitivamente la validità dei

principi dello studio concepito a Trieste.

“Nel momento in cui è scoppiata la pandemia – ha sottolineato

Confalonieri – non c’era il tempo per aspettare nuovi farmaci ma

bisognava vedere quali farmaci, in base ai meccanismi che si

stavano rivelando, fossero quelli peiù efficaci, soprattutto per

ridurre la mortalità. Ecco perché abbiamo usato farmaci “antichi” come i corticosteroidi, ma con modalità nuove e

protocolli diversi rispetto a quelli utilizzati per altre

malattie, come, ad esempio, l’artrite reumatoide”. (ANSA).



