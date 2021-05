Sono 4.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.937. Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121.

Sono 243.967 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 260.962. Il tasso di positività è dell’1,7 %, in lieve aumento rispetto all’1,5% di ieri.

Fonte Ansa.it