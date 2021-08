Sono 6.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.636. Sono invece 31 le vittime in un giorno, lo stesso incremento di ieri.

Sono 230.039 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 241.766. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.948, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.

Un cluster di Covid in una famiglia di non vaccinati a Formia, in provincia di Latina, che ha fatto finire in ospedale anche un bimbo di due anni. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica. Al momento la Asl di Latina, che ha subito attivato il contact tracing, registra sette positivi nel nucleo familiare. Il più grave è il padre del bambino, un impiegato delle poste di circa 40 anni, ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma. Al Bambino Gesù di Palidoro sono, invece, ricoverati il bimbo con la madre. Contagiati anche due zii ed altri parenti. Dalle verifiche effettuate finora dalla Asl risulta che tutte le persone contagiate non sono vaccinate. Sta proseguendo l’attività di tracciamento per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni dai componenti della famiglia. Al momento, non risulterebbero positivi tra i colleghi dell’uomo che lavora alle poste.

Fonte Ansa.it