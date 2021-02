(ANSA) – PARIGI, 15 FEB – Testare la positività al Covid-19

in meno di 10 minuti attraverso la saliva e ottenere risultati

affidabili grazie a un adattatore per smartphone: il test più

atteso che alcuni ricercatori di Lille, nel nord della Francia,

stanno mettendo a punto.

A realizzare il rivoluzionario sistema di test salivare è una

task force creata nel marzo 2020 per coordinare e accompagnare



