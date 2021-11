(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Dall’inizio del primo lockdown, da

marzo del 2020 a oggi, si sono ridotte di almeno il 50% le

visite endocrinologiche, con punte fino al 70% in alcune

regioni. A lanciare l’allarme per questa che può essere

considerata una conseguenza indiretta della pandemia è l’Ame,

l’Associazione medici endocrinologi, che si riunirà in Congresso

per celebrare i suoi primi 20 anni di attività dall’11 al 14

novembre a Trieste.

“Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del

Covid-19, sono state sospese visite mediche ed attività ritenute

non urgenti, ma sicuramente non meno importanti, quali quelle

riguardanti l’obesità, i tumori benigni dell’ipofisi o la

sindrome di Cushing, per citarne solo alcune. Malattie della

tiroide, obesità, diabete e infertilità sono epidemie di lungo

corso nel nostro Paese e temporaneamente dimenticate, è

importante intervenire tempestivamente”, dice Franco Grimaldi,

presidente Ame.

Le malattie endocrine, nel loro complesso, sono molto frequenti.

Solo le patologie che coinvolgono la tiroide riguardano oltre il

5% della popolazione, un dato analogo ad un’altra patologia

diffusa, il diabete e le percentuali rischiano di aumentare nel

medio e lungo periodo, avvertono gli esperti. “Mai come in

questo momento è importante ricordare che l’endocrinologia

svolge un ruolo fondamentale per migliorare la salute dei

cittadini – aggiunge Enrico Papini, fondatore dell’Ame insieme a

Grimaldi – Basti pensare che molte delle patologie più gravi

appartengono a questo ambito medico. È evidente che il ruolo

dell’endocrinologo deve diventare centrale per la ripartenza

post pandemia che guarda al prossimo futuro in salute. Inoltre,

l’endocrinologia italiana è riconosciuta di grande valore a

livello mondiale, in particolare per l’ecografia e la cura delle

patologie tiroidee, può quindi assumere un ruolo guida in questo

processo di rinascita”. (ANSA).



Fonte Ansa.it