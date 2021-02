(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Il 60% delle madri positive al

SARS-CoV-2 che sono state separate dai loro neonati, ha riferito

di essersi sentita molto angosciata. Uno stato emotivo che, in

misura più lieve, ha comunque riguardato il 78% delle mamme che

hanno sperimentato la separazione. Inoltre, quasi un terzo di

loro (il 29%) non è stato in grado di allattare una volta

avvenuta la riunione

con i bambini. Questi dati emergono dalCovid Mothers Study, un’indagine internazionale che ha coinvoltocentinaia di madri, pubblicata sulla rivista BreastfeedingMedicine, coordinata dall’Harvard Medical School di Boston(Massachusetts – USA) e alla cui realizzazione hannocollaborato, tra gli altri, l’Istituto superiore di Sanità eUnicef Italia. La ricerca ha messo in luce che nei bambiniallattati le cui mamme erano positive al Covid è statoriscontrato un rischio ridotto e non significativo diospedalizzazione. Solamente il 7,4% dei neonati di età uguale ominore di 3 giorni è risultato a sua volta positivo. “Come è già stato confermato dai dati italiani dellasorveglianza ItOSS, le madri positive al virus potrebberoallattare in sicurezza e mantenere il contatto stretto con iloro bambini, secondo quanto raccomandato. Separare le madri daipropri figli causa nelle puerpere una condizione di stress e puòcompromettere l’allattamento”, ha spiegato Angela Giusti,ricercatrice dell’Iss e co-autrice dello studio, “infatti, per ineonati che non sono stati allattati direttamente al seno e chenon hanno avuto un contatto pelle-a-pelle, è risultato menoprobabile l’allattamento esclusivo nei primi tre mesi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

