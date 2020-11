(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Scoperta una importante causa di una

comune complicanza vista nei pazienti Covid, la formazione di

coaguli di sangue (trombi): si tratta di specifici ‘auto-anticorpi’ (anticorpi impazziti che attaccano il paziente

stesso) che innescano la formazione dei trombi e che sono stati

trovati in ben la metà dei pazienti ricoverati per Covid.

Resa nota sulla rivista Science Translational Medicine, è la

scoperta di Yogen Kanthi, del Michigan Medicine Frankel

Cardiovascular Center e del National Institutes of Health’s

National Heart, Lung, and Blood Institute.

La sindrome Covid si associa di frequente

Advertisements

a formazione dicoaguli di sangue in grandi e piccoli vasi, specie nei polmonidove compromette gli scambi gassosi. Gli esperti hanno studiatoil sangue di 172 pazienti ricoverati per Covid e individuato inalmeno metà dei pazienti presenza di autoanticorpi ‘anti-fosfolipidi’. Si tratta di autoanticorpi già noti perchéresponsabili di una grave malattia autoimmunitaria chiamataappunto ‘sindrome degli anticorpi anti-fosfolipidi’,caratterizzata proprio da formazione di trombi.“In pazienti COVID-19, continuiamo a vedere un incessanteciclo di infiammazione e formazione di trombi” – spiega Kanthi.“Adesso stiamo capendo che gli autoanticorpi potrebbero essere icolpevoli di questo circolo vizioso di infiammazione e trombiche aggrava la malattia”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram