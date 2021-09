(ANSA) – PORDENONE, 19 SET – Azienda sanitaria Friuli

Occidentale (Asfo) ha “rigettato totalmente le accuse gratuite e

non rispondenti al vero riportate da alcune sigle sindacali” e

diffuse nei giorni scorsi.

In una nota Asfo ipotizza che le critiche potrebbero “apparentemente essere finalizzate a sfruttare il momento

elettorale per ottenere inutili inesigibili benefici che

andrebbero esclusivamente a discapito delle tasche dei

contribuenti pordenonesi”, dunque “si riserva, qualora tali

false informazioni continuassero a essere veicolate formalmente

alla cittadinanza, ogni debita azione risarcitoria a tutela

della propria immagine”. Asfo ha spiegato che “sta gradualmente,

ma regolarmente, realizzando il proprio Programma di assunzioni

che nel 2021 procede con grande successo”, indicando che, “la

recente disponibilità della graduatoria provinciale approvata

dall’Agenzia Regionale ARCS”, ha “permesso di acquisire tutti

gli infermieri mancanti in organico”. Asfo ha utilizzato questa

graduatoria per “rafforzare ulteriormente le fila con ulteriori

22 assunzioni di infermieri a tempo determinato a copertura

delle varie assenze”. Insomma, l’organico va “verso la piena

occupazione e non si registrano criticità di sorta per il

prossimo futuro ancorché si dovessero verificare ulteriori

picchi pandemici”.

Asfo, comunque, “procederà a rimpiazzare altri 26 dipendenti

sospesi recentemente per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale

onde evitare possibili carenze organizzative derivanti,

peraltro, dalla corretta applicazione della normativa nazionale

come le recenti pronunce del TAR dimostrano” e “sta completando

il reclutamento di tutto il personale del comparto (assistenti

sanitari e tecnici) necessari al Dipartimento di Prevenzione

che, per la prima volta dopo parecchi anni, potrà contare sul

completamento del proprio organico”, smentendo le “presunte

dimissioni di personale appartenente allo stesso dipartimento”.

Tuttavia, Asfo rende “nota la carenza di alcune unità di

personale medico di cui è risaputa la difficoltà di reclutamento

su tutto il territorio nazionale e le problematiche temporanee

derivanti dalla necessità di assunzione di personale OSS che sta

subendo ritardi a causa dello slittamento dell’approvazione

della graduatoria da parte di ARCS”. (ANSA).



Fonte Ansa.it