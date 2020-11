(ANSA) – ROMA, 23 NOV – La curva dell’epidemia di Covid-19 in

Italia è ormai molto vicina al picco, previsto fra il 26 e il 27

novembre con circa 830.000 casi positivi che potrebbero

dimezzarsi per Natale, anche se il numero resterà comunque molto

alto e richiederà la massima attenzione. Lo indicano i calcoli

eseguiti dal fisico Roberto Battiston, dell’Università di

Trento, e basati sui dati forniti

Advertisements

dalla Protezione civile. Icalcoli indicano inoltre che è stato raggiunto il picco delleospedalizzazioni, con un totale di oltre 38.200 ricovericompresi quelli nelle unità di terapia intensiva. Queste ultimepotranno invece raggiungere il picco nei prossimi tre o quattrogiorni.“Si tratta di un’indicazione concreta che si sta invertendola tendenza”, ha detto Battiston all’ANSA. “Adesso – ha aggiunto– serve la massima attenzione perché, anche se stiamo riuscendoa recuperare la situazione rispetto alla crescita esponenzialeavvenuta nella prima parte di ottobre, non dobbiamo abbassare laguardia in quando la quantità di persone portatricidell’infezione è molto alta e senza prendere precauzionil’epidemia potrebbe ripartire con effetti terribili”.I circa 830.000 casi di infezione da nuovo coronavirus attesifra il 26 e il 27 novembre (attualmente sono 796.849) “sono unnumero molto grande, che da quel giorno comincerà a calare epotrebbe dimezzarsi per Natale, ma rimarranno comunque 400.000persone infette attive: un numero grandissimo, che indica comel’epidemia sia molto presente nel Paese”, ha osservatoBattiston. Basti pensare, ha aggiunto, che “i casi sono settevolte maggiori rispetto a quelli del marzo scorso: dovremo statemolto attenti alle misure perché adesso l’epidemia è molto piùpresente nel Paese rispetto ai tempi del lockdown”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram