“A febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi”. Questo, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell’intervento del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il vertice con le Regioni per l’adeguamento del piano vaccinale.

“Con l’ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il

personale che abbiamo selezionato”. E’, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell’intervento del ministro della Salute,, durante il vertice con i presidenti delle Regioni. “Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa – ha sottolineato il ministro – anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l’utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale”.

Fonte Ansa.it

