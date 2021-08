(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 25 AGO – Rio de Janeiro, lo Stato

più colpito in Brasile dalla variante Delta, negli ultimi sette

giorni ha registrato 748 morti, concentrando così quasi il 15%

dei decessi su scala nazionale. Allo stesso tempo, lo Stato di

Rio ha accumulato 570 casi confermati con la variante Delta, che

ha colpito 1.370 persone in tutto il Paese.

La diffusione della variante Delta è particolarmente

aggressiva nella città di Rio, dove ha interessato il 56,6% dei

nuovi contagiati, secondo studi genomici citati dal segretario

comunale alla Sanità, Daniel Soranz.

Il sindaco, Eduardo Paes, ha chiesto al ministero della Salute

di mobilitarsi per inviare più vaccini, mentre è stata già

decisa la somministrazione di una terza dose agli anziani. La

scorsa settimana, Paes ha minacciato di denunciare il governo

davanti alla Corte suprema per il ritardo nella distribuzione

dei farmaci.

Allo stesso tempo, continuano i divieti per gli spettacoli di

massa e le partite allo stadio Maracanà, che non potrà dunque

ricevere la semifinale della Copa Libertadores tra Flamengo e

Barcellona dell’Ecuador. L’incontro si giocherà il mese prossimo

allo stadio Mané Garrincha di Brasilia. (ANSA).



Fonte Ansa.it