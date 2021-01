(ANSA) – SAN PAOLO, 27 GEN – Lo stato brasiliano di San Paolo

ha confermato tre casi di Covid-19 causati dalla variante

identificata in Amazzonia, conosciuta come P.1. Il Giappone è stato il primo Paese ad identificare, lo scorso

10 gennaio, la variante in viaggiatori provenienti da Manaus,

capitale dell’Amazzonia.

I tre casi nello Stato di San Paolo sono stati confermati

dopo il sequenziamento genetico eseguito dall’Istituto Adolfo



