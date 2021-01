(ANSA) – ROMA, 03 GEN – “È un accordo troppo recente quello

sottoscritto fra il Consorzio interuniversitario Cineca e il

ministero della Salute per vedere frutti immediati. Mi preme

però richiamare una circostanza mai troppo considerata in tutte

le sue implicazioni: disporre di supercalcolatori, come Cineca

dispone grazie al Marconi, in grado di trattare e classificare

in pochi secondi milioni di calcoli, può recare benefici enormi

anche a una

Advertisements

campagna di vaccinazione come quella attualmente incorso.La possibilità di costruire il Fascicolo sanitarionazionale in grado, una volta anonimizzati i dati, difotografare le fasce anagrafiche e le patologie critiche nellaloro distribuzione territoriale consentirebbe una più rapida edefficiente campagna di vaccinazione. Confido di attivare quantoprima un’interlocuzione con il ministero della Salute percontribuire, grazie alle tecnologie di cui dispone il nostroConsorzio, ad accelerare e razionalizzare la campagna divaccinazione in corso rilevando eventuali strozzature oinadeguatezze che ne rallentano i progressi”. Lo dice DavidVannozzi, direttore generale di Cineca. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram