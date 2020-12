(ANSA) – ROMA, 16 DIC – “Durante la pandemia abbiamo notato

un aumento di germi multiresistenti soprattutto nei pazienti

ricoverati nelle terapie intensive. Questo incremento ci riporta

alla tematica più urgente dell’infettivologia prima della

pandemia, i batteri multiresistenti”. A puntare l’attenzione su

un problema già noto e causa di circa 11 decessi l’anno in

Italia, è Pierluigi Viale, Direttore Unità Operativa IRCCS

Policlinico Sant’Orsola, Bologna, e Presidente

Advertisements

del 19/moCongresso della Società Italiana di Malattie Infettive eTropicali (Simit).In Europa vi sono quasi 700mila casi di infezioni di germimultiresistenti ogni anno, con oltre 33mila decessi; una quotarilevante, pari a circa 10-11mila casi avviene in Italia. “Perfare prevenzione – spiega Francesco Cristini, Direttore dellaUnità Operativa Malattie Infettive Ospedale di Rimini eForlì/Cesena e copresidente del congresso Simit – si devepartire dalle più elementari buone pratiche assistenziali, comeil lavaggio delle mani, visto i pazienti ricoverati sonoportatori di batteri anche multiresistenti e la continuaassistenza che ricevono dai sanitari può diventare veicolo nellospostamento dei germi”. Poi c’è il versante farmacologico. “Iltema dell’abuso di antibiotici”, aggiunge, “emerge ogni anno conl’epidemia invernale di influenza e si è proposto anchequest’anno per la Covid-19, che sono infezioni virali e per lequali gli antibiotici non servono in prima battuta, ma solo inpazienti ben selezionati che possono avere una infezionebatterica, anche sospetta, concomitante”. Per fronteggiareun’emergenza destinata a diventare una delle principali cause dimorte, conclude Viale, “sono in arrivo nuovi antibiotici e laricerca scientifica presto garantirà ulteriori progressi”, ma “èanche necessario che gli enti regolatori diano le giusteincentivazioni a chi investe in questa ricerca, che dal punto divista aziendale può non essere altamente remunerativa”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram