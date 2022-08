– Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato la revisione per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Skycovion, un vaccino della sud coreana Sk Chemicals per la protezione contro Covid-19 sviluppato con il supporto della Fondazione Gates.

Il richiedente, spiega Ema in una nota, ha presentato dati su come il vaccino innesca la produzione di anticorpi contro il ceppo originale di SarsCov2, il virus che causa il Covid-19, e sulla sicurezza e la qualità del vaccino. Dopo aver esaminato i dati, il Comitato emetterà un parere sull’opportunità di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e la Commissione europea prenderà quindi una decisione giuridicamente vincolante.

Skycovion ha delle nanoparticelle contenenti parti della proteina spike che si trova sulla superficie di SarsCov2: il sistema immunitario del vaccinato dovrebbe identificarle come estranee producendo difese naturali, per riconoscere in seguito – in caso entri in contatto con SarsCov2 – la proteina spike sul virus. Contiene anche un ‘adiuvante’, una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino.



Fonte Ansa.it