(ANSA) – WASHINGTON, 27 LUG – L’aumento dei casi di covid-19

registrato negli Usa sta avvenendo ad una velocità nettamente

piu’ alta delle precedenti ondate pandemiche. L’analisi viene

dagli esperti americani del sito STAT, in cui si nota come la

possibile quinta ondata di diffusione del Sars-Cov2 in America,

spinta dalla variante Delta, è estremamente piu’ trasmissibile

del ceppo originale Alfa e di altre mutazioni sinora conosciute.

“All’inizio della pandemia spiegavamo alla gente il rischio di

venire contagiati se si era in un ambiente chiuso, senza

mascherine, vicini ad una persona portatrice del virus per 15

minuti e piu’ – ha osservato Celine Gounder, specialista di

malattie infettive alla Grossman School of Medicine della New

York university e nel comitato consultivo sul covid del

presidente Biden – oggi l’equivalente di quel rischio con la

variante Delta e’ pari ad 1 secondo”. “Per questo – ha sostenuto

Gounder – bisogna fare di piu’ per proteggersi incluso tornare

ad usare le mascherine se si è in ambienti interni con persone

al di fuori della propria cerchia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it