(ANSA) – WASHINGTON, 15 OTT – Per la fine di aprile 2021, la

distribuzione di vaccini in America potrebbe essere gia’ su

larga scala. L’ obiettivo del governo e’ di avere al quel punto

700 milioni di dosi. Lo ha detto alla CBS Anthony Fauci, il

direttore dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Usa.

Il presidente Trump ha sostenuto di recente che entro la

fine dell’anno saranno disponibili 100 milioni di dosi di una

immunizzazione contro il SARS-Cov-2. Ma secondo Fauci, “per un

vaccino contro il Covid-19 verificato, efficace e sicuro, non si

parla di 100 milioni di dosi” a breve.

L’immunologo ha ribadito che ci saranno con buona probabilità

milioni di dosi dei vaccini pronte a gennaio, prodotte dalle

aziende farmaceutiche e di biotecnologie in partnership con il

governo. Fauci ha voluto pero’ sottolineare che ognuno di questi

prodotti deve essere accuratamente testato.

“Al momento – ha aggiunto – ce ne sono vari all’esame, e si

dovrebbe avere qualche risposta in termini di sicurezza per la

salute ed efficacia di immunizzazione gia’ a novembre o

dicembre”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

