(ANSA) – WASHINGTON, 15 OTT – “E’ molto preoccupante ciò che

sta accadendo negli Usa: non solo abbiamo un numero medio di

nuovi casi giornalieri di Covid-19 oscillante da tempo tra i 45

ed i 50.000, ma ora, in più di 30 Stati, i contagi stanno ancora

aumentando”. A lanciare l’allarme sul rischio di un’altra

impennata della pandemia è l’immunologo Anthony Fauci, direttore

dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Usa, in una

intervista ad Abc-news.

“E’ provato che con traiettorie di questo tipo si va verso

piu’ contagi, piu’ ospedalizzazioni e in alcuni casi piu’

morti”, ha aggiunto Fauci.

L’immunologo si è soffermato sui rischi della stagione

fredda: “Entrare nell’autunno e nell’inverno da queste posizioni

di partenza è contrario a ciò che dovrebbe accadere. Per questo

dobbiamo raddoppiare la nostra aderenza alle misure di salute

pubblica di cui parliamo sempre per prevenire le infezioni:

mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani”.

Interpellato sui grandi raduni organizzati da Trump, a cui

continuano a partecipare centinaia di persone senza mascherine,

il direttore dell’Istituto nazionale delle malattie infettive

Usa ha risposto: “L’ho detto piu’ volte, sono situazioni di alto

rischio. E’ chiaro che quando la diffusione nella comunità di un

virus è già alta, aggregare persone in grandi gruppi è un

pericolo”.

A suo avviso gli americani dovrebbero anche ripensare a come

passare la tradizionale festa del Ringraziamento, in cui di

solito si radunano le grandi famiglie. “Spetta agli individui

decidere – ha detto Fauci -. Ma magari posticipare viaggi e

incontri a più avanti, specialmente quando ci sono familiari a

rischio, va tenuto in considerazione”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

