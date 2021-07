(ANSA) – TRIESTE, 24 LUG – “Smentisco tutte le fake news che

stanno girando in questo periodo. Io sono molto arrabbiato per

chi le manda”, ce ne sono di “stravaganti come quella secondo la

quale iniettano un microchip, oppure la monetina si attacca al

braccio, … sono cose pericolose se dette nel mezzo di una

pandemia. Ci sono tutti gli studi del mondo, tutti i medici del

mondo che stanno vagliando, controllando il vaccino. Io non ho

la verità dei fatti ma ascolto chi è in prima linea, chi sta

testando i vaccini e le cure, e ne avremo di innovative nei

prossimi mesi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it