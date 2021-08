(ANSA) – ROMA, 07 AGO – “Con la diffusione della variante Delta e l’obbligatorietà del Green pass per accedere a una molteplicità di attività, il ruolo dei tamponi rapidi è sempre più centrale. D’altra parte, già oggi il 50% dei tamponi giornalieri viene effettuato nelle farmacie. Da qui l’accordo tra il Governo e le rappresentanze dei titolari di farmacia, frutto del lavoro del Generale Figliuolo, per stabilire prezzi calmierati. L’auspicio è che le Regioni diano subito piena attuazione al Protocollo per la riduzione dei prezzi”. Così a Tgcom 24 il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Andrea Mandelli.

Sul futuro degli hub vaccinali Mandelli ha poi osservato: “è giusto e necessario attivarli, ma non possiamo dimenticare che ogni hub sottrae i medici alle loro funzioni all’interno degli ospedali . Questo vuol dire meno visite, diagnosi e terapie.

Ecco perché, anche in vista della terza dose – ha concluso – l’intervento dei farmacisti e delle farmacie può rivelarsi fondamentale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it