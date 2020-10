(ANSA) – PARIGI, 31 OTT – Sono stati 35.641 i casi di

positività al Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, circa

10.000 in meno rispetto a sabato scorso e oltre 14.000 in meno

rispetto a ieri.

Lo comunica Santé Publique France.

I decessi sono stati 223, che portano il totale dall’inizio

della pandemia a 36.788. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements