(ANSA) – PARIGI, 09 NOV – “Il picco dell’epidemia deve ancora

arrivare”, nelle ultime 24 ore ci sono stati “551 decessi” in

Francia: lo ha detto il direttore generale della Sanità, Jerome

Salomon, in una conferenza stampa a Parigi, precisando che sono

40.987 le vittime fino ad oggi.

Salomon ha detto che la Francia è il quarto paese al mondo

per numero di casi, “questo anche perché –

ha precisato –abbiamo effettuato 24 milioni di tamponi dall’iniziodell’epidemia, di cui 2,3 milioni questa settimana” (ANSA).

