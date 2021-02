(ANSA) – PARIGI, 10 FEB – Oltre ai tamponi molecolari

gratuiti per tutti ormai da mesi e agli antigenici disponibili

in quasi tutte le farmacie con risultati in 10 minuti, la

Francia introdurrà da domani “i primi test salivari”, effettuati

dagli ospedali parigini. Lo ha annunciato il ministro della

Salute, Olivier Véran, precisando che “ne saranno effettuati

200-300.000 alla settimana”.

“Aspetto per stasera le raccomandazioni dell’Authority della

Sanità

– ha detto Vèran – i laboratori si stanno preparando conmetodi di analisi in PCR (come i tamponi molecolari, ndr),stiamo lavorando insieme da settimane. Prioritari saranno ibambini, nelle scuole, così da poter identificare, senza troppodar fastidio ai bambini, dei casi positivi, e proteggerel’istituto affinché resti aperto il più possibile”.I test salivari non avranno un risultato rapido, poichésaranno analizzati con la tecnica PCR dei molecolari, mapotranno evitare il prelievo naso-faringeo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

