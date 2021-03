(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Con l’arrivo dei vaccini

anti-Covid-19 si discute dell’opportunità di iniziare a

implementare soluzioni, anche digitali (come le app), per

rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o

meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati

locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti,

hotel, stazioni, palestre ecc.). A tale proposito, il Garante

Privacy ritiene, che il trattamento dei dati relativi

allo statovaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali odi fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di unanorma di legge nazionale.I dati relativi allo stato vaccinale – continua il Garante –sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento noncorretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e idiritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso dispecie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni ecompressioni illegittime di libertà costituzionali. Il Garanteritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allostato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinatilocali o di fruizione di determinati servizi, debba essereoggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi inmateria di protezione dei dati personali. (ANSA).

Fonte Ansa.it

