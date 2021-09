(ANSA) – ROMA, 18 SET – Dieci milioni di italiani “non

hanno ricevuto neanche una dose. Sono convinto che la maggior

parte di loro potrebbe essere convinta, anzi hanno proprio

voglia di esserlo”. Lo dice, in un’intervista al ‘Corriere della

Sera’, Andrea Gori, direttore malattie infettive del policlinico

di Milano, impegnato a smontare le ‘scuse’ di no vax ed

esitanti, a cominciare dal dubbio che i vaccini siano ancora in

fase sperimentale. “Sono stati fatti sforzi straordinari per

dare robustezza ai dati che poi sono serviti per presentare i

dossier di approvazione alle agenzie regolatorie” spiega il

virologo.

La sperimentazione “è stata accelerata perché c’era

l’urgenza di trovare un composto capace di rallentare la corsa

della pandemia. Ma tutto è avvenuto sotto lo stretto controllo

delle agenzie regolatorie del farmaco anche attraverso la

verifica di gruppi di esperti indipendenti. L’analisi dei dati

ha seguito il rigore previsto”.

Oggi “almeno 5 miliardi di persone sono state immunizzate nel

mondo. Se ci fossero stati effetti collaterali importanti

sarebbero subito emersi grazie al controllo degli enti di

farmacovigilanza che raccolgono tutte le segnalazioni di eventi

anomali”. La storia della vaccinologia insegna, poi, “che tutti

i vaccini, per i loro meccanismi di azione, possono dare effetti

collaterali solo a breve termine (99% dei casi), mai a lungo

termine”. La probabilità che si formino nuove varianti “è

direttamente proporzionale alla circolazione del virus. Se

riduciamo lo spazio a sua disposizione, creando un’immunità

collettiva – conclude – lo costringeremo a replicarsi di meno e

quindi a non avere mutazioni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it