(ANSA) – BARI, 07 OTT – “Gli ospedali non possono essere la

prima linea di risposta di una pandemia del genere, ma non

dovevano essere la prima linea neanche come risposta alla

normale influenza negli anni passati. Il Covid è un virus che

entra dal sistema respiratorio, non è un virus il cui cammino

sia sconosciuto per quanto riguarda il contagio”. Lo ha detto

Ranieri Guerra, vice direttore Oms per le iniziative speciali, a

Bari durante il Forum Mediterraneo Sanità che si è svolto in

Fiera del Levante. (ANSA).



Fonte Ansa.it

