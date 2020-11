(ANSA) – TORINO, 30 NOV – “Il sistema ospedaliero regionale,

in questi 9 mesi di pandemia ha retto, grazie ai tanti

interventi tra cui l’apertura di 3 ospedali temporanei,

l’ospedale di Verduno, l’area assistenza alle Ogr con 90 posti

allestita in 12 giorni e poi trasferita all’Oftalmico dove

resterà fino all’estate per proseguire con i vaccini, e

l’ospedale temporaneo costruito al Valentino con 455 posti. Ma

ora la cosa

importante è il lavoro che siamo riusciti a faresulla medicina territoriale che sta contrastando la secondaondata e ancora meglio potrà fare per l’eventuale terza ondata”.Lo ha detto l’assessore Luigi Icardi in un incontro stampa.“La svolta l’abbiamo avuta a maggio – ha continuato – conl’accordo integrativo siglato con 3.200 medici di medicinagenerale e pediatri di libera scelta per il tracciamento. Oggi,a differenza di quanto accadde nella prima fase a causa di undeficit strutturale, i medici di base fanno i tamponi e levisite a casa dei pazienti Covid. Inoltre ad oggi sono attive 90Unità Speciali di Continuità Assistenziale, abbiamo messo incampo protocolli farmacologi ‘Covid a casa’ , tra i piùinnovativi in Italia ed è in corso un controllo sistematico epuntuale delle Rsa”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

