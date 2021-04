(ANSAmed) – SOFIA, 19 APR – Nel nord della Bulgaria è stata

isolata una variante bulgara del coronavirus. Lo ha confermato

Todor Kantardzhiev, direttore del Centro nazionale per le

malattie infettive e parassitarie. La nuova variante è stata

riscontrata nei campioni prelevati da due donne, una di 60 anni

e l’altra di 65, infettate dalla versione britannica del

Covid-19. Le due donne sono residenti in una città della

Bulgaria settentrionale, che le autorità sanitarie non hanno

voluto specificare. “Abbiamo osservato una mutazione della

paraproteina e degli amminoacidi, nei quali la prolina è stata

sostituita dalla fenilalanina”, ha spiegato Kantardzhiev ai

giornalisti. “Al momento, la versione bulgara viene monitorata

ma è una di quelle che non destano preoccupazione, come quella

britannica, nigeriana, sudafricana e brasiliana”, ha aggiunto.

“Non ci aspettiamo che la versione bulgara porti a ciò che

spaventa la comunità mondiale: cercare un nuovo vaccino”, ha

rassicurato Kantardzhiev, secondo il quale la sostanza del virus

nella sua variante britannica non è cambiata e quindi i vaccini

che si somministrano al momento continueranno a funzionare anche

per la variante bulgara. Intanto il ministero della Salute a

Sofia ha riferito che il numero dei test positivi tra quelli

effettuati nel Paese è diminuito in percentuale negli ultimi

giorni. Nelle ultime 24 ore è risultato del 9% rispetto al circa

20% di due settimane fa. L’incidenza dell’infezione da

coronavirus nel Paese negli ultimi 14 giorni è stata di 570 su

100mila persone. Secondo questo indicatore, la Bulgaria si

colloca all’undicesimo posto nell’Ue, ha reso noto il ministero.

Nelle ultime due settimane il tasso di mortalità è stato di 24

su 100mila persone, che pone la Bulgaria al secondo posto

nell’Ue. (ANSAmed).



