(ANSA) – TRENTO, 07 LUG – “In Cina, un focolaio trascurato

può trasformarsi in una grave epidemia diffusa di Covid-19 anche

a campagna vaccinale avviata”. Queste parole, apparentemente

lapidarie, sintetizzano bene il cuore dello studio che la

rivista Nature Human Behaviour ha pubblicato lo scorso 22

giugno, e che affronta la recente escalation dei focolai locali

di Covid-19 in Cina. L’articolo, che annovera tra gli autori

Valentina Marziano, è il risultato di una stretta collaborazione

tra il Centro Health Emergencies della Fondazione Bruno Kessler

di Trento, l’Università Fudan (Cina) e l’Università dell’Indiana

(Usa) che sottolinea la necessità di mantenere in vigore un

certo livello di interventi non-farmaceutici anche a campagna di

vaccinazione avviata. Questi interventi – precisa una nota di

Fbk – spaziano dal controllo dei casi importati, il

distanziamento sociale, l’uso di mascherine, l’isolamento dei

casi, nonché l’eventuale chiusura delle scuole.

Da dicembre 2020, la Cina ha concesso l’approvazione

condizionata a sette vaccini contro il Covid. Al 1/o giugno

2021, nel Paese sono state somministrate 681,9 milioni di dosi

di vaccini ad un ritmo sempre più sostenuto, che ha raggiunto

una media giornaliera di 6 milioni di dosi di vaccino tra marzo

e giugno 2021 (circa 4 dosi per 1000 individui). A fine giugno,

il 40% della popolazione Cinese, circa 1,4 miliardi, è già stato

vaccinato. “Tale copertura”, avvertono i ricercatori, “è ancora

estremamente bassa, e quindi la Cina rimane altamente

vulnerabile alle importazioni di Sars-Cov-2 che hanno ancora il

potenziale di generare focolai, come già verificatosi fino ad

ora nel 2021.” (ANSA).



