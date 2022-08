(ANSA) – TRIESTE, 21 AGO – Nelle ultime 24 ore in Fvg sono

stati verificati 439 contagi da Covid-19 di cui, nello

specifico: 44 i casi positivi riscontrati su 824 tamponi

molecolari processati, e altri 395 rilevati su 1.860 test rapidi

antigenici. Lo rende noto la Direzione centrale salute della

Regione nel suo bollettino quotidiano precisando che oggi si è

verificato un decesso, a Udine e che sono quattro le persone

ricoverate in terapia intensiva e 195 i pazienti positivi

ospedalizzati in altri reparti.

In leggera crescita il tasso di incidenza dei contagi in

regione: negli ultimi sette giorni è pari a 381,4 casi ogni 100

mila abitanti. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati

469.969 contagi e 5.329 decessi. (ANSA).



