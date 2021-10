In 18 regioni italiane su 21 l’indice di contagio è superiore a 1. Lo indica il sito CovidTrends, che calcola il Covindex, il parametro sovrapponibile all’indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi. Se a livello nazionale il Covidex è pari a 1,24 (sulla base dei dati del 26 ottobre), nelle regioni i valori variano dall’1.50 dell’Umbria all’1,05 del Piemonte. Il valore risulta al momento inferiore a 1 in Basilicata (0,99), Sardegna (0,83) e Valle d’Aosta (0,59). Si calcola inoltre che nell’ultima settimana la variazione percentuale maggiore rispetto alla settimana precedente si registra in Molise, con un aumento del 160% e un indice di contagio di 1,44, seguito da Umbria (più 138%) e Abruzzo (più 97%).

Fonte Ansa.it