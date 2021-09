Analizzando l’andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari “si osserva un lieve aumento ad inizio luglio in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione. La percentuale di casi diagnosticati fra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione risulta essere in leggero aumento da inizio luglio 2021, ma stabilmente sotto il 0.02% da inizio febbraio 2021”. Così l’Istituto superiore di sanità in un Tweet in cui si fa riferimento al documento esteso sull’andamento epidemiologico del Covid-19 pubblicato sul sito Epicentro.

“Al termine della cabina di regia l’esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti ‘indicatori’ decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca”. Questo quanto comunica il ministero della Salute.

Fonte Ansa.it